Aperte le vaccinazioni per gli over40 in Lombardia: ecco come prenotare

Era fissata per le 24 di oggi, mercoledì 19 maggio, l’apertura delle prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid nella fascia 40-49 anni nella nostra Regione. In realtà già questa sera, prima della mezzanotte, diversi utenti sono riusciti a prenotare correttamente l’appuntamento per il vaccino, almeno nei centri vaccinali della Bassa bergamasca e utilizzando il sito dedicato di Regione Lombardia.

Come prenotare: avanti con gli under50

Questi i canali per prenotare

💻 prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

🏧 tramite sportello Postamat , anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare

, anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare 📧 con l’aiuto dei Portalettere , che possono effettuare per te la prenotazione

, che possono effettuare per te la prenotazione 📞 telefonando al numero verde 800 894545

Vaccini UNDER 50 Lombardia: quando

Nei giorni scorsi il generale Francesco Paolo Figliuolo aveva dato la possibilità alle Regioni di avviare le prenotazioni per gli over 40 da lunedì 17 maggio 2021. Ma la Lombardia aveva subito nicchiato, a causa della carenza di fiale a disposizione. Dato confermato anche da Bertolaso. Si era quindi fissata la data di domani, ma in serata – a sorpresa, con qualche ora di anticipo – il sito ha cominciato a permettere di portare a termine le prenotazioni.

E gli altri? Due date per trentenni e ventenni

Stando alla programmazione attuale, i trentenni potranno prenotare a partire dal 27 maggio, dal 2 giugno invece prenoteranno i cittadini tra i 16 e i 29 anni.