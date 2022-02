Gatto morto in centro, una giornata intera per raccoglierlo e qualcuno recita il requiem

Pandino

Il micio travolto è stato coperto dalla Locale in attesa della ditta che smaltisce le carcasse.

Gatto morto in centro Pandino la mattina e rimosso solo in tarda serata, coperto da un telo e quattro birilli. E qualcuno piazza un cartello ironico: "Qui giace gatto stirato".

Una scena tra il comico e il macabro quella che si è vista in via Umberto I nei giorni scorsi. Un gatto travolto da un'auto rimasto sull'asfalto morto che, invece di essere subito rimosso, dal momento che si trovava in pieno centro, è stato coperto con uno straccio bianco e poi con un telo nero e quattro birilli dalla Polizia locale. Nell'attesa dall’azienda che si occupa dello smaltimento carcasse, «La Diusa di Piacenza», è trascorsa l'intera giornata.

Un cartello ironico

Un paio di guanti e lo spostamento altrove in attesa dello smaltimento della carcassa avrebbe richiesto pochi minuti, invece è passata una giornata intera e qualcuno la sera ha piazzato un cartello ironico, mentre sul web i commenti sono stati salaci.

"Aspettavano il magistrato?" ha commentato qualcuno.

"Gatto morto in via Umberto I, segnalato, arrivano i vigili che mettono il sacco nero e i birilli, ma alle 20 resta sempre al suo posto" ha scritto qualcun altro.

"Stanno decidendo se optare per l’inumazione o la cremazione" ha aggiunto un terzo cittadino, più pungente che mai.