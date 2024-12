Gattini abbandonati alla piazzola ecologica

Piccolissimi, color grigio scuro, tigrati e infreddoliti. Sono i due gattini, cuccioli di poche settimane, ritrovati dai volontari dell’associazione "VolonVailate", dopo essere stati abbandonati da ignoti, probabilmente vailatesi, nel cassone degli ingombranti della piazzola ecologica comunale.

Gattini abbandonati salvati da "VolonVailate"

Preziosissimo il gesto dei volontari che hanno letteralmente salvato la vita ai due gattini gettati via come fossero immondizia: i tenerissimi felini infatti avrebbero potuto finire schiacciati dal materiale gettato nel cassone dagli utenti della piazzola ecologica di via Saragat.

"Sabato 30 novembre abbiamo trovato nel cassone della piazzola due gattini, molto piccoli, infilati in un sacchetto - ha dichiarato il volontario che ha ritrovato i due micini - Uno di questi l’ha accolto una cittadina di Romanengo, dopo diversi annunci condivisi anche sui social. La donna mi ha mandato anche qualche fotografia dove si vede il gattino al calduccio, nella sua cesta".

Una storia a lieto fine anche per l’altro cucciolo. Dopo qualche settimana, infatti, anche il secondo gattino è riuscito a trovare una nuova famiglia e, nei giorni di attesa prima di trovare la sua nuova casa, è stato in ottime mani: i volontari "VolavonVailate" l’hanno accudito con molta dedizione, nutrito e sistemato in una gabbia ampia e con all’interno della gommapiuma, in modo da renderla il più confortevole possibile.

Un episodio non isolato

Non è di certo il primo episodio di abbandono che si verifica: sono decine le cucciolate che vengono abbandonante e che cercano disperatamente casa. Proprio qualche mese fa, sempre nei cassoni della piazzola ecologica di Vailate, erano stati ritrovati dai volontari del paese alcuni gattini che, grazie all’aiuto di un’associazione di Crema, erano poi riusciti a trovare una nuova casa.