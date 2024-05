Furto nei confronti di un rider, quattro denunciati

Doveva consegnare loro del cibo a Vailate, ma quando si è presentato il rider prima hanno asserito di non avere i soldi per pagare poi gli hanno rubato quello che aveva in macchina, quattro denunciati dai carabinieri di Rivolta d'Adda. Due sono residenti nella bergamasca.

Rubano il cibo ad un rider, quattro denunciati

I carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda hanno denunciato quattro giovani, due dei quali residenti in provincia di Bergamo, ritenuti responsabili di un furto commesso a Vailate ai danni di un rider che doveva effettuare una consegna di cibo proprio a loro. Il fatto è accaduto la notte tra lunedì 29 e martedì 30 aprile. Il rider, residente in provincia di Bergamo e che effettua le consegne a domicilio per conto di alcuni esercizi di ristorazione, verso le 23.45 ha ricevuto una richiesta di consegna da effettuare presso il parco di via Dante Alighieri di Vailate. E’ partito da Treviglio, dove ha ricevuto il cibo da consegnare, e, in auto, si è diretto nel luogo di consegna dove, ad attenderlo, ha trovato quattro giovani.

Il furto dopo aver distratto il rider

Il rider ha informato i quattro che il costo complessivo del servizio era di 50 euro, ma i giovani hanno detto di avere solo dieci euro. Uno dei

quattro ha detto di attenderlo che sarebbe andato a prelevare in un bancomat della zona, ma poco dopo è tornato, dicendo che non riusciva a

prelevare. In quel frangente, approfittando di un attimo di distrazione del rider, uno dei quattro ha sfilato dall’auto la borsa contenente il cibo e tutti sono scappati in direzioni differenti. La vittima ha provato a inseguirli, ma è inciampato ed è caduto, perdendoli di vista perché è

rimasto ferito. A quel punto, ha chiamato i carabinieri e la centrale operativa di Crema ha inviato sul posto la pattuglia della Stazione di

Rivolta d’Adda e la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Crema. I militari hanno ricevuto una precisa descrizione dei quattro presunti autori del fatto e hanno iniziato le ricerche nella zona. Due di loro sono stati rintracciati immediatamente dai carabinieri di Rivolta d’Adda, mentre altri due sono stati rintracciati a seguito di ulteriori ricerche svolte anche dai militari della Radiomobile di Crema. La refurtiva è stata

interamente recuperata e restituita alla vittima e i quattro sono stati accompagnati presso la caserma di Rivolta d’Adda dove, al termine degli

accertamenti, sono stati denunciati per furto.