Furto aggravato, violazione di domicilio e favoreggiamento: denunciata una coppia

Ruba un portafogli da un'auto ma viene inseguito e poi individuato grazie alle telecamere. Nei guai un 39enne e la moglie 30enne. E' successo a Vailate.

Coppia denunciata

Al termine di un’attività di indagine durata circa una settimana, i carabinieri della Stazione di Vailate hanno denunciato rispettivamente per furto aggravato e violazione di domicilio e per favoreggiamento due coniugi italiani, un uomo e una donna di 39 e 30 anni, con precedenti di polizia a carico.

Le indagini sono partite da una denuncia presentata da una donna lo scorso 3 maggio. La donna ha raccontato che il pomeriggio precedente (2 maggio, ndr). uscita da una casa di un comune della zona dove si era recata per una visita, aveva trovato un individuo all’interno della sua auto parcheggiata in un cortile privato. L’uomo era scappato a piedi e probabilmente era salito su un’auto perché la vittima aveva sentito sgommare un veicolo poi ripartito a gran velocità.

Ruba il portafogli

La donna ha quindi controllato all'interno della sua borsa, che aveva lasciato in auto, e ha notato che mancava il portafogli che conteneva contati e documenti. La vittima, però, non ha desistito e si è messa sulle tracce del fuggitivo. Poco dopo ha incrociato dei conoscenti che le hanno indicato marca e modello dell'unica auto che avevano incrociato sulla strada.

I militari hanno iniziato le indagini proprio dal mezzo notato e dalla direzione di fuga presa, informazioni che hanno permesso di acquisire le

immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza delle strade percorse dal veicolo e di individuare la targa del mezzo. Una volta ottenuta la targa, è stato semplice individuare la proprietaria, ovvero la 30enne. La donna è stata quindi chiamata in caserma per saper chi avesse in uso l’auto il pomeriggio del furto, tenuto conto che alla guida del veicolo era stato notato un uomo del quale era anche stata fornita una descrizione.

Inseguito e identificato

Ma la donna ha detto ai militari di non sapere chi usasse quel giorno l’auto. I militari hanno quindi acquisito la fotografia del marito e hanno preparato un fascicolo fotografico che hanno mostrato alla vittima e ai testimoni che, tra le varie foto che hanno visto, hanno riconosciuto proprio il 39enne come l’uomo che avevano visto prima rubare il portafogli e poi trovarsi alla guida del mezzo in fuga. Quindi, al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per furto aggravato e violazione di domicilio. La 30enne, invece, è stata denunciata per favoreggiamento.