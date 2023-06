Furto aggravato in un'azienda agricola, due denunciati a Casaletto Vaprio

Sono due cittadini italiani di 23 e 39 anni i responsabili di un furto aggravato avvenuto in un'azienda di Casaletto Vaprio. I due, con numerosi precedenti di Polizia sono stati denunciati dai carabinieri di Vailate al termine di un'attività di indagine durata una settimana.

Furto aggravato in un'azienda agricola

Le indagini hanno preso il via dalla denuncia presentata nei giorni scorsi dal titolare di un'azienda agricola che ha raccontato di essere stato avvicinato, una settimana prima, da un uomo che gli aveva chiesto se avesse del ferro da vendere. Gli aveva risposto di no e questo si era allontanato.

Alcuni giorni dopo, rientrato nella sua azienda dopo una breve assenza, però, ha trovato la porta del capannone aperta e il lucchetto tagliato, verificando che erano stati rubati un tagliaerba e una motosega. Sulla strada di accesso all’azienda sono presenti delle telecamere di sorveglianza e l’uomo ha consegnato ai militari le riprese dalle quali è stato possibile verificare che due persone erano giunte la sera prima sul posto a bordo di un’auto.

Beccati grazie alle telecamere

Uno dei due era l’uomo che era stato nella sua azienda a chiedere il ferro, mentre l’altro non lo aveva potuto riconoscere. I due sono stati nell’azienda un po’ di tempo, poi dalle telecamere si vedono uscire con l’auto che aveva il bagagliaio aperto ed erano visibili gli oggetti rubati nell’azienda.

I militari, attraverso le banche dati, hanno verificato la targa del veicolo che risultava essere in uso proprio al 39enne, anche lui riconosciuto

immediatamente dai militari perché già coinvolto in fatti analoghi. Inoltre, i militari hanno riconosciuto l’altra persona nel 23enne perché anche lui autore di reati dello stesso genere e quindi già noto. Pertanto, per entrambi è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per furto aggravato.