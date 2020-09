Furto a scuola, rubati otto computer portatili

Un furto a scuola a Dovera, a poche settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico, che si prospetta già piuttosto difficile a causa delle norme anticontagio da Covid-19. I ladri hanno fatto sparire dei pc.

Furto a scuola, via i computer

E’ stata una brutta sorpresa quella scoperta dal preside del plesso di via Europa, Enrico Fasoli. Qualcuno, tra il 20 e il 28 agosto, si è introdotto a scuola forzando le porta di emergenza e ha rubato otto pc portatili. Un brutto colpo in tutti i sensi, viste le già numerose difficoltà che in questi mesi hanno dovuto affrontare alunni e insegnanti a causa del Coronavirus. Constatato il furto, il dirigente scolastico non ha potuto far altro che denunciarlo alla stazione dei carabinieri di Pandino, che hanno compiuto un sopralluogo.

