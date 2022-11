Furti di gasolio nel Cremasco, 60enne denunciato per ricettazione

Fermato con in auto quattro taniche di gasolio, 60enne denunciato per ricettazione.

Furti di gasolio

Proseguono i controlli dei carabinieri sul territorio dopo l'escalation di furti di gasolio che hanno interessato il territorio. A essere presi di mira, in particolare, sono i serbatoi dei mezzi pesanti in sosta in aree attrezzate o in piazzole lungo le strade cremasche. In alcuni casi era stato proprio l'intervento dei carabinieri a sventare i tentati furti.

Denunciato per ricettazione

I militari dell'Arma hanno, quindi, intensificato i servizi di prevenzione e la rete si è stretta attorno a un 60enne pregiudicato cremasco. L'uomo è stato notato, a Crema, da un equipaggio in pattugliamento notturno e all'Alt ha cercato di sottrarsi al controllo, ma è stato raggiunto e identificato. Nel corso dell'ispezione i carabinieri hanno trovato quattro taniche contenenti del carburante che le successive indagini hanno permesso di collegare al furto commesso, nella stessa notte, ai danni di un autoarticolato, in sosta, di proprietà di una ditta cremasca.

Il gasolio rinvenuto è stato restituito al proprietario e per il 60enne è scattata una denuncia per ricettazione.