Furgone rubato ritrovato dai carabinieri in strada col motore acceso

Era stato rubato in provincia di Milano lo scorso mese, ma i carabinieri lo hanno ritrovato in strada col motore acceso nella zona industriale di Agnadello. Il furgone, dopo le verifiche tecniche sarà restituito al proprietario.

Furgone abbandonato in strada

La sera del 9 febbraio, poco dopo le 20, la centrale operativa di Crema ha ricevuto la segnalazione di un furgone sospetto nella zona industriale di Agnadello. Sul posto sono stati inviati, quindi, i carabinieri della stazione di Pandino che, passando al setaccio la zona, sono riusciti a individuare, lungo la Sp 472, un furgone con il motore ancora acceso, che era stato abbandonato sulla carreggiata.

Era stato rubato nel Milanese

I militari hanno effettuato gli accertamenti del caso e le verifiche svolte attraverso le banche dati hanno permesso di appurare che il mezzo era stato rubato in provincia di Milano il 30 gennaio scorso. Il furgone, probabilmente portato in quel luogo al fine di utilizzarlo per commettere qualche furto nelle aziende della zona, è stato sequestrato per effettuare tutti i rilievi e gli accertamenti tecnici necessari per identificare gli autori del furto. Al termine delle attività tecniche il veicolo sarà restituito al proprietario.