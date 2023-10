Furgone finisce contro l'auto dei carabinieri, feriti il conducente e due militari

E' finito con il furgone contro l'auto dei carabinieri, ferma in strada per un controllo. In ospedale sono finiti il conducente e due militari della stazione di Vailate.

Furgone contro l'auto dei carabinieri

E' successo questa notte, 11 ottobre, poco prima delle 3. I carabinieri di Vailate si trovavano in servizio lungo la Sp 19, la strada che da Capralba conduce alla Melotta, quando hanno notato un trattore che viaggiava a fare spenti in direzione di Campagnola Cremasca e insospettiti hanno deciso di fermarlo per un controllo. Alla vista dei militari, però, chi si trovava a bordo ha abbandonato in tutta fretta il mezzo dileguandosi nella campagna.

Mentre il conducente fuggiva facendo perdere le sue tracce, sui militari è piombato un furgone, che stava transitando in direzione Capralba. Non è chiaro se sia stato un malore, un colpo di sonno o una semplice distrazione ma il furgone, condotto da un 46enne, ha prima sbandato ed è poi finito contro il trattore colpendo anche uno dei militari. Il mezzo agricolo ha poi urtato a sua volta l'auto dell'Arma ferendo anche il secondo militare presente.

Tre feriti in ospedale

Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia Stradale di Crema e due ambulanze della Croce bianca di Rivolta e della Croce rossa di Crema che hanno trasferito in ospedale a Crema, in codice giallo, i due carabinieri di 46 e 37 anni rimasti infortunati in modo non grave. Il conducente del furgone, invece, è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato liberato dei Vigili del fuoco prima di essere soccorso in eliambulanza, alzatasi in volo da Brescia, che lo ha trasportato all'ospedale di Cremona sempre in codice giallo.

Trattore rubato a Capralba

I rilievi del sinistro stradale sono stati curati dalle pattuglie della Polizia Stradale, mentre i militari delle altre pattuglie della Compagnia di Crema hanno effettuato degli accertamenti sul mezzo agricolo che hanno permesso di appurare che era stato rubato poco prima proprio da un’azienda agricola di Capralba, ai danni di un imprenditore agricolo. Una volta terminati gli accertamenti di rito, il mezzo sarà restituito

al proprietario. Sono in corso le indagini per identificare gli autori del furto.