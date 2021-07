Fuori strada sulla Provinciale, ricoverato al San Raffaele

Brutto incidente questa notte, attorno all' 1.45, sulla Sp1 tra Spino e Rivolta.

Incidente, 35enne finisce in un campo

Un automobilista di 35 anni è uscito di strada mentre percorreva il lungo rettilineo a bordo di una "Golf". Ad accorgersi dell'incidente è stato un altro automobilista, che ha allertato i soccorsi. Sul posto i Vigili del fuoco di Crema, i carabinieri per i rilievi necessari e la Croce Rossa di Lodi. Sulle prime l'incidente sembrava decisamente grave: i soccorritori sono arrivati sul posto in codice rosso. Dopo una prima valutazione delle condizioni del ferito, rimasto incastrato nelle lamiere dopo essere finito con l'auto in un campo, il livello d'urgenza è stato invece abbassato a giallo. E' stato portato in ospedale al San Raffaele, attorno alle 3 di questa mattina.