Fuori strada sulla Provinciale, ferito 19enne

Paura questa mattina, giovedì 9 marzo, a Rivolta. Un ragazzo di 19 anni di Spino è rimasto ferito in un incidente sulla Sp1 Rivolta-Spino d'Adda. Stando a quanto emerso, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. L'incidente all'altezza di una curva: sembra che il giovane conducente dell'automobile, una "Punto" sia uscito di strada da solo mentre percorreva la strada in direzione di Rivolta.

Schianto sulla Provinciale, 19enne ferito

L'incidente è avvenuto attorno alle 7.30, e sul posto in codice rosso si sono portati i sanitari della Croce bianca di Rivolta, in codice rosso. Dopo una prima verifica delle condizioni del giovane ferito, non gravi, il codice d'urgenza è stato abbassato a giallo e il 19enne è stato trasportato in ospedale al San Raffaele, per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale di Pizzighettone.