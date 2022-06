Fuori strada in auto si ribalta nel fosso, 40enne ferita

E' uscita fuori strada con l'auto, dopo averne perso il controllo, finendo ribaltata in un fossato asciutto. Ferita una donna di 40 anni stamattina, poco prima delle 10 lungo la strada provinciale 1 a Rivolta d'Adda. In azione i vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio.

Auto fuori strada finisce ribaltata nel fosso, 40enne ferita

Incidente stradale questa mattina, mercoledì 22 giugno, poco prima delle 10 lungo la sp1 che collega Rivolta e Spino d'Adda. Una donna di 40 anni, secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada in un tratto rettilineo. L'auto si è ribaltata finendo la corsa nel letto di una roggia asciutta e ostruendo la via di fuga. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Treviglio che hanno provveduto a liberare la automobilista dalla lamiere, per affidarla poi alle cure dei sanitari del "112".

La donna è stata trasportata in ospedale, al San Raffaele di Milano, in codice giallo (media gravità) per i traumi subiti. Sul posto sono intervenute una pattuglia della Polizia stradale di Crema per i rilievi del caso, automediche di Lodi e di Melzo, e le ambulanze della Croce Rossa di Treviglio e della Croce Bianca di Rivolta.