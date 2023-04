Fuori strada, grave 49enne la notte di Pasqua

Brutto incidente nella notte tra ieri e oggi, domenica di Pasqua, nel Cremasco.

Schianto nel Cremasco, grave 49enne

Un 49enne è rimasto seriamente ferito in un incidente avvenuto sulla Strada Statale 235, tra Romanengo e Ticengo, in territorio di Romanengo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cremona, per il recupero dell'auto e per aiutare i sanitari della Croce verde di Soncino a soccorrere il conducente del mezzo. Per i rilievi, la Polstrada. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale di Crema attorno alle 4 del mattino.