Fuori strada, finisce nel campo: grave 49enne

Ha perso il controllo del suo furgoncino ed è finito fuori strada, lungo il lato destro della carreggiata, tra Spino e Rivolta. Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 6 aprile, lungo la Sp1, in territorio di Spino. Attorno alle 11.30, il conducente del piccolo furgonato ha sbandato ed è finito per adagiarsi sul fianco destro della strada.

In ospedale a Lodi

Sul posto, in codice giallo, è intervenuta la Croce bianca di Rivolta, che ha soccorso l’uomo e l’ha portato in ospedale a Lodi. Sul posto, per i rilievi di rito, una pattuglia della Polstrada di Crema. A ripulire e mettere in sicurezza la strada, il carroattrezzi “Scaramuzza”.

