Fuori strada con lo scooter, gravissimo 50enne

Grave incidente questa notte tra Trescore Cremasco e Campagnola Cremasca, sulla provinciale Melotta. Un 50enne di Ripalta Cremasca è uscito di strada in sella al proprio scooter, ferendosi molto gravemente.

Sul posto anche l'elisoccorso

L'incidente è avvenuto attorno alle 1.20 di oggi, mercoledì 7 luglio, all'altezza della rotatoria tra la Sp80 e la Sp19. Sul posto un'ambulanza e anche un elicottero del 118 alzatosi in volo da Brescia. Proprio a bordo dell'elisoccorso l'uomo è stato portato in ospedale ai Civili del Brescia, in condizioni gravi.