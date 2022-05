Fuori strada con il camion lungo la Bergamina, autista trasferito a Pavia in elisoccorso

Pandino

Brutto incidente, poco dopo mezzogiorno, lungo la Bergamina, la Provinciale che da Agnadello porta a Pandino. L'autista di un camion, di nazionalità turca, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada nel fossato che costeggia la provinciale.

Fuori strada col camion

Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Lodi e l'automedica in codice rosso. L'uomo, un 65enne, ha riportato gravi traumi e per questo è stato allertato anche l'elisoccorso che si è alzato in volo da Milano. Una volta stabilizzato i soccorritori hanno disposto il traporto in eliambulanza al San Matteo di Pavia in codice giallo.

Sul posto anche la Polstrada di Crema e i Vigili del fuoco di Crema. La circolazione sulla Bergamina è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia.