Fugge dai carabinieri e si schianta dopo un lungo inseguimento, arrestato un 21enne

E' fuggito all'Alt dei carabinieri e dopo un lungo inseguimento tra le province di Cremona e Milano è finito per schiantarsi contro un palo della luce. A finire in manette un 21enne: i militari, hanno recuperato 38 dosi di cocaina pronte per essere vendute e 600 euro in contanti.

Inseguimento da Rivolta a Settala

E' successo venerdì quando, intorno alle 11, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema, durante il servizio di controllo del territorio lungo SP 185 alla periferia di Rivolta d’Adda hanno notato sopraggiungere un’auto, una Ford con una sola persona a bordo,

che si dirigeva verso la provincia di Milano. I militari hanno deciso di controllare il veicolo perché hanno visto il conducente guardare in maniera insistente i carabinieri per coglierne movimenti e intenzioni.

Intimato l’alt, il mezzo ha finto di fermarsi per poi ripartire a forte velocità verso il centro abitato di Rivolta d’Adda, inseguito dalla pattuglia dell’Arma. Il mezzo in fuga viaggiava a forte velocità, effettuando sorpassi azzardati e zigzagando per impedire alla pattuglia di sorpassarlo, occupando la corsia opposta e mettendo in serio pericolo gli altri automobilisti. Dopo 10 chilometri, giunto a Liscate, in provincia di Milano, ha effettuato un’inversione di marcia con una manovra molto pericolosa, impegnando poi in contromano delle strade a senso unico. Ha poi proseguito sulla SP 161 fino a Settala dove ha percorso alcune vie cittadine a folle velocità. In piazza Vittorio Veneto, però, ha perso il controllo dell’auto, andando a urtare un veicolo che sopraggiungeva sulla direzione opposta, per poi terminare la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Recuperate 38 dosi di cocaina e contanti

L’uomo è sceso dall’auto ed è scappato a piedi verso dei terreni agricoli non distanti. I militari lo hanno inseguito, raggiunto e bloccato dopo alcune centinaia di metri di corsa, recuperando un marsupio che aveva buttato durante il tragitto percorso. Nel frattempo, sul posto sono giunte in supporto diverse pattuglie della Compagnia Carabinieri di San Donato Milanese. Nel marsupio i carabinieri hanno trovato 38 dosi di cocaina già pronte per la vendita, mentre addosso aveva una somma di denaro di quasi 600 euro. La droga e i soldi sono stati sequestrati ed il 21enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, per essere scappato per oltre 15 chilometri dai Carabinieri, per avere posto in essere manovre pericolose e azzardate durante la fuga e per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Arrestato e sanzionato un 21enne

E’ stato trattenuto nelle camere di scurezza della caserma di Crema fino alla mattina del 29 marzo quando l’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Milano, nei suoi confronti è stata disposta la misura del divieto di dimora in provincia di Milano e l’udienza è stata rinviata al prossimo 28 aprile. Sul luogo del sinistro stradale è intervenuto personale della Polizia Locale di Settala per i rilievi, accertando che la conducente dell’auto urtata fortunatamente non aveva riportato lesioni. Il 21enne è stato anche sanzionato per guida senza patente e per le numerose violazioni al Codice della strada a seguito delle gravi infrazioni commesse, mentre l’auto, risultata noleggiata, è stata sequestrata.