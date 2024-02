Fugge all'Alt, inseguito dai carabinieri e si schianta: con sé aveva 50 grammi di cocaina

Scappa all'Alt dei carabinieri, inseguito si schianta e continua la fuga a piedi: fermato, con sé aveva 50 grammi di cocaina. Nei guai un 23enne, domiciliato nel milanese, con precedenti arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Crema.

Controllo lungo la Paullese

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 20 febbraio 2024. Intorno alle 18.20 una pattuglia della Radiomobile di Crema, durante il controllo del territorio, si trovava a Spino d’Adda lungo la SP 415 e ha notato un’auto, una Mazda, con il solo conducente a bordo che si

muoveva in direzione di Crema. I militari hanno deciso di procedere al controllo e hanno seguito l’auto, affiancandola e intimando all’autista di accostare e fermarsi. Inizialmente il conducente ha rallentato la marcia per imboccare l’uscita per Spino d’Adda, poi con una manovra improvvisa ha accelerato ed è scappato, riprendendo la corsa sulla SP 415 nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

La fuga e lo schianto a Bagnolo

Nel percorrere la SP 415, il conducente, a forte velocità, nonostante il traffico sostenuto, ha effettuato sorpassi azzardati di mezzi più lenti che potevano essere di ostacolo alla sua fuga, mettendo in serio pericolo gli altri automobilisti. Poi, sempre inseguito dalla pattuglia della Radiomobile, è uscito in direzione di Vaiano Cremasco, ha percorso anche due rotonde in contromano e ha raggiunto la via Milano di Bagnolo Cremasco dove, a causa dell’alta velocità, all’altezza di una rotonda, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada, abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica e dei cartelli stradali.

Ma il conducente non si è fermato, ha aperto la portiera e si è lanciato giù dall’auto, ha iniziato a correre lungo la via Milano di Bagnolo Cremasco e ha tentato di scavalcare la recinzione di un’abitazione. In quel frangente, è stato raggiunto dai militari che, prima di ammanettarlo, hanno dovuto fermare la sua reazione con spintoni e strattoni nel tentativo di liberarsi dalla loro presa.

Arrestato, aveva 50 grammi di cocaina

E’ stato perquisito e nelle sue tasche hanno trovato un involucro contenente 50 grammi di cocaina, posto sotto sequestro. I successivi

accertamenti sull’auto hanno permesso di capire che non era rubata, ma intestata a persona residente in altra provincia. Accompagnato in

caserma a Crema, il 23enne è stato dichiarato in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di

stupefacente. E’ stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Crema in attesa dell’udienza di convalida svolta la mattina

del 21 febbraio e conclusa con la convalida dell’atto, la sua sottoposizione alla misura dell’obbligo di firma e il rinvio dell’udienza. L’uomo è stato liberato.