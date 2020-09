Fugge all’Alt della Polizia locale, preso grazie alle nuove dashcam

Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia locale ha intercettato un motoveicolo che circolava per il centro storico di Offanengo ad alta velocità, dove il limite è stabilito in 30 Km/h, sul quale uno dei passeggeri non indossava il casco.

Fugge all’Alt della Polizia locale

Il conducente si è prima fermato e poi è ripartito a forte velocità, costringendo gli agenti ad un pericoloso inseguimento nelle strade cittadine.

Il centauro ha bruciato due stop, circolato ben due volte contromano, quindi si è infilato una piccola strada facendo perdere le tracce.

Peccato che dal mese di luglio, l’Amministrazione del comune di Offanengo anche grazie ad un contributo di Regione Lombardia, ha dotato i veicoli della Polizia locale di dashcam, speciali telecamere che montate sul cruscotto sono in grado di registrare immagini e suoni, riuscendo così ad identificare il proprietario del motoveicolo.

Otto verbali per il motociclista

Il proprietario del motoveicolo riceverà ben otto verbali del Codice della Strada, di cui 4 prevedono la sospensione della patente di guida, oltre alla decurtazione di 15 punti dalla patente.

“L’identificazione del proprietario del veicolo tramite le dashcam è la prova della bontà degli investimenti fatti in materia di sicurezza da nostro Comune – dichiara Daniel Bressan vicesindaco e assessore alla sicurezza di Offanengo – anche grazie al contributo di Regione Lombardia abbiamo investito in nuova tecnologia a supporto della nostra Polizia locale, investimenti che stanno dando i loro frutti. Le dashcam installate sui nostri veicoli sono un valido strumento a supporto dei nostri agenti, uno strumento di tutela della sicurezza. Lo sprovveduto motociclista forse non sapeva di questi investimenti e della possibilità di venir ripreso nella sua rocambolesca fuga. Una cosa è certa, era meglio rispettare l’alt degli agenti, anche alla luce della prospettiva sanzionatoria emersa dal suo comportamento”.

TORNA ALLA HOME