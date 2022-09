Fugge a piedi dopo un inseguimento in auto: a bordo aveva taniche di gasolio rubato

L'inseguimento a Soncino, dove i Carabinieri di Crema hanno inseguito l'automobilista, poi dileguatosi a piedi.

Scappa all'alt, l'inseguimento

Il conducente è riuscito a fuggire abbandonando il veicolo, a bordo del quale sono state trovate 13 taniche da 25 litri, 11 delle quali piene di gasolio rubato.

Furto sventato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema, che la sera di giovedì, verso le 22.30, durante il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio ai danni di aziende e abitazioni, in largo Manzella hanno intimato l’alt a un’auto che da Villa Campagna procedeva in direzione di Soncino. Il conducente, però, anziché fermarsi ha improvvisamente accelerato e

svoltato in una via laterale, tentando di scappare lungo le strade del paese. La pattuglia si è posta all’inseguimento del mezzo in fuga, ma l'uomo, dopo avere percorso alcune vie cittadine ha tirato il freno a mano per fermare l’auto, è sceso dal veicolo ed è scappato di corsa per le

vie limitrofe riuscendo a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce.

Poco male per gli inquirenti, che hanno comunque recuperato l'auto, che non è risultata rubata e all'interno della quale sono state trovate 13 taniche da 25 litri ciascuna, 11 delle quali piene di gasolio per un totale di circa 275 litri, un tubo di gomma e delle chiavi a pappagallo. Sono in corso tutti gli accertamenti necessari per individuare la provenienza del gasolio che è sicuramente oggetto di un furto avvenuto poco prima su qualche mezzo d’opera. Per questo motivo il veicolo è stato sequestrato come pure le taniche, il gasolio e gli attrezzi da lavoro.