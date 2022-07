Frontale sulla via per Casirate, c'è un ferito

Non ha avuto conseguenze gravi l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Rivolta, lungo la via per Casirate. Coinvolti due giovani di 27 e 32 anni.

Frontale sulla via per Casirate

L'incidente è avvenuto ieri, 21 luglio 2022, intorno alle 18.35 lungo la via per Casirate che collega il comune bergamasco a Rivolta. Secondo una prima ricostruzione una Opel Corsa, condotta da un 27enne di Cologno Monzese, avrebbe invaso la corsia scontrandosi frontalmente con una Ford Focus su cui viaggiava invece un 32enne marocchino di Casirate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Treviglio, insieme a due ambulanze della Croce rossa di Treviglio e Croce bianca di Rivolta in codice giallo. Solo uno dei due conducenti coinvolti è stato trasportato in ospedale a Lodi in codice verde.

Sul luogo dell'incidente anche la Polizia stradale di Crema e il soccorso stradale Scaramuzza di Rivolta.