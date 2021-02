Frontale con un Tir sulla Paullese, 26enne in gravi condizioni

E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Crema il 26enne che questa mattina, poco dopo le 6.30, è rimasto coinvolto in un tremendo incidente lungo la Paullese, alle porte di Crema.

Frontale con un Tir

Lo schianto è avvenuto intorno alle 6.30. La Ford Fiesta, condotta dal 26enne, ha improvvisamente invaso la corsia opposta trovandosi davanti un Tir. Forse un colpo di sonno all’origine dell’incidente: lo schianto è stato tremendo. La Ford Fiesta, dopo l’impatto, ha di nuovo invaso l’altra corsia finendo contro una Citroen C3.

Grave 26enne

Illesi il 47enne e il 52enne che si trovavano alla guida degli altri due mezzi coinvolti. Le condizioni del 26enne, invece, sono parse subito molto gravi tanto da richiedere anche l’intervento dell’elisoccorso che si è alzato in volo da Brescia in codice rosso. Intubato e stabilizzato il giovane è stato invece trasportato in ospedale a Crema, sempre in codice rosso dai soccorritori della Croce rossa di Crema. Sul posto i Vigili del fuoco di Crema e i carabinieri della Compagnia cittadina per i rilievi del caso.

TORNA ALLA HOME