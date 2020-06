Francesca Rosa Cattenao compie cent’anni

A Capralba si vive bene e a lungo. Parola di Francesca Rosa Cattaneo, una nonna capralbese che giovedì ha festeggiato il traguardo dei cento anni in compagnia del sindaco Damiano Cattaneo.

Un secolo di vita

Cento anni sulla pelle, un secolo alle spalle. Francesca Rosa Cattaneo è nata nel primo dopoguerra, il 18 giugno 1920. Prima della dittatura fascista, della scoperta della penicillina, dell’entrata in guerra dell’Italia al fianco della Germania nazista.

La visita del nipote sindaco

Di primavere ne ha viste parecchie, la sua tempra è inossidabile. Anche per questo, giovedì, Damiano Cattaneo le ha fatto visita, ma non soltanto in qualità di sindaco, anche di nipote. Mascherina sul volto e fascia tricolore indosso, il primo cittadino di Capralba si è presentato sull’uscio di Francesca con un omaggio floreale, prima di scattarsi con lei una fotoricordo, così da immortalare un momento irripetibile. Come il fatto di avere una nonna centenaria.

TORNA ALLA HOME