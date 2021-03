Fontana: “Vaccini, accelerare”. Fondamentale che arrivi Johnson & Johnson. Ma Aifa sospende AstraZeneca in Italia

Poche ore dall’annuncio di Aifa di una sospensione, in via del tutto precauzionale e temporanea, del vaccino AstraZeneca, il governatore della Lombardia Attilio Fontana torna sul tema delle forniture di dosi per la campagna di massa. «Sulle vaccinazioni abbiamo bisogno di accelerare» ha detto stamani, a margine di un sopralluogo alle quattro linee vaccinali del “drive thruogh” allestito in via Novara a Milano.

Fontana: “Serve un’operazione rapidissima”. Serve Johnson&Johnson

“Quella di massa deve essere un’operazione rapidissima per avere efficacia – ha aggiunto il governatore -. È dunque fondamentale l’arrivo dei vaccini, anche quelli nuovi tipo Johnson&Johnson che, essendo monodose, consentono di vaccinare molte più persone in tempi rapidi. La gente è arrivata ai limiti della capacità di sopportare le continue privazioni di libertà e, in particolare, di sostenere economicamente le proprie attività. Bisogna accelerare”.

Il punto drive-in

Attivo da novembre per i tamponi, il “drive through” da venerdì scorso (12 marzo) offre anche quattro linee dedicate alle vaccinazioni delle forze dell’ordine e del personale scolastico. A regime si stima che potranno essere somministrate fino a 2 mila dosi ogni giorno.

«La nostra battaglia per sconfiggere il virus passa anche da qui – ha commentato Fontana -. I centri, le strutture e l’organizzazione complessiva sono pronte. Ci servono però i vaccini, tutti quelli possibili, oltre che il personale sanitario promesso da Roma. Solo così potremo veramente accelerare».

Le parole del presidente lombardo fanno seguito a quelle del leader della Lega Matteo Salvini che sabato, in visita all’ospedale alla Fiera a Milano, ha promesso da oggi, lunedì 15 marzo, l’esecuzione di 50 mila vaccinazioni in Lombardia.

La collaborazione con l’Esercito

A Milano, oltre ad Attilio Fontana, erano presenti il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il colonnello dell’esercito Fabio Zullino e il direttore dell’Asst Santi Paolo e Carlo Matteo Stocco. Nel citare la collaborazione garantita dall’esercito fin dai primi momenti della pandemia, il presidente Fontana ha concluso ricordando «le telefonate che facevo al Ministro per chiedergli aiuto e medici. Ho sempre ottenuto risposta positiva e di questo ringrazio lui e tutti gli uomini dell’Esercito che hanno dato un contributo così importante».

Aifa sospende AstraZeneca

L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei.

