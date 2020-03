Fontana: “Pare che il trend si stia stabilizzando”. Bertolaso positivo, progetto Fiera rallenta?

“Ci sono degli aumenti ma sono molto limitati rispetto alla scorsa settimana. Pare si stia stabilizzando un trend di crescita. Pare, speriamo, che si stia andando verso una riduzione, ma non abbiamo elementi ad ora per dirlo”. Si avvicina, la luce in fondo al tunnel. O perlomeno così sembra di poter sperare stando alle parole del presidente della Regione Attilio Fontana, che ha parlato oggi in conferenza stampa.

l presidente Fontana: “Bertolaso positivo, progetto Fiera rischia rallentamento”

Su Guido Bertoloso, trovato positivo al Covid-19: “Si è messo in isolamento, è a letto – ha detto Fontana – Mi ha espresso la sua volontà, con forza e determinazione, di continuare a lavorare da remoto. E’ al nostro fianco, vuole darci una mano per portare avanti realizzazione dell’ospedale. Sta bene ma ha la febbre. Vogliamo capire se sia possibile continuare a farlo lavorare da remoto o se dovrà essere sostituito. C’è il rischio di qualche rallentamento perché aveva in mano tutta l’evoluzione del progetto in Fiera”.

Come procedere dopo la positività di Bertolaso? “Seguiremo la procedura per l’isolamento a casa per i contatti stretti. Chi deve svolgere servizi essenziali continua a lavorare con mascherine e dispositivi di sicurezza, la sera poi si isola. Solo nel caso di sintomi ci sarà il tampone. Io con Bertoloso non ho avuto nessun contratto stretto, l’ho visto solo domenica ma non siamo stati vicini. Lo staff di Bertoloso e gli operai in Fiera? Non so ancora, ho appena avuto la notizia. Andrà sicuramente fatta una valutazione“.

