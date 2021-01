Focolaio Covid-19 al Santa Marta, coinvolto il reparto di Cardiologia-Respiratoria

Un focolaio all’ospedale Santa Marta di Rivolta, scoppiato nel reparto di Cardiologia-Respiratoria, oltre una decina i casi conclamati.

Focolaio Covid-19 al Santa Marta

Nei giorni scorsi erano stati riscontrati due casi positivi al Coronavirus ma, nonostante i tentativi di arginare, il contagio è dilagato.

“Abbiamo creato un reparto Covid che ospita 20 pazienti colpiti dal virus che hanno bisogno di recuperare, per farlo abbiamo unito i reparti di Cardiologia e Respiratoria – ha spiegato l’ex primario di Alcologia Giorgio Cerizza – negli ultimi giorni sono stati trovati due casi positivi e quindi si è cercato immediatamente di tamponare ma si è aperto un focolaio, due o tre giorni fa erano 11 i contagiati. Adesso di fatto è chiuso, si è trasformato in un secondo reparto Covid. I reparti sono tutti isolati. Attivi in pratica sono solo l’Alcologia e la Neurologica”.

L’appello : “Vaccinatevi”

“La battaglia col virus è tutt’altro che vinta – ha affermato il medico – spero che si proceda rapidamente col vaccino. Io l’ho già fatto ed è solo così che recupereremo la nostra libertà. Assurdo che qualcuno consideri la scienza come una strega da combattere: c’è chi sui social si improvvisa esperto e dice peste e corna, e tanta gente incredibilmente gli dà credito… c’è un livello di ignoranza che è peggio del Coronavirus. I vaccini sono arrivati presto grazie al progresso e alle risorse, finanziarie e intellettuali impiegate, e invece di esserne felici c’è chi vorrebbe distruggerli. Il personale sanitario che non si vaccina andrebbe licenziato: se non crede nella scienza faccia un altro lavoro”.

