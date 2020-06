Fiumi cremaschi sotto controllo

Allarme fiumi cremaschi momentaneamente rientrato. Proseguono i monitoraggi della Protezione civile su Serio e Adda.

Piogge e piene

Le abbondanti piogge di questi giorni stanno mettendo a dura prova gli argini dei fiumi cremaschi. La prima ondata di piena ha gonfiato i corsi d’acqua dei fiumi Adda e Serio, che vengono costantemente monitorati dalla Protezione civile dei Comuni interessati.

Fiume Serio

Nella nottata fra lunedì e martedì 9 giugno 2020, il gruppo de “Lo Sparviere” di Crema ha tenuto sotto controllo il livello dell’acqua del fiume Serio, monitorando la situazione fino alla fine dell’allerta meteo. Il picco di piena è stato raggiunto alle 2.30 di notte, con un altezza di 238 centimetri. Dopo il picco, è stata apprezzata una progressiva discesa fino ai 180 centimetri registrati a metà pomeriggio di martedì.

Fiume Adda

Il bacino idrico dell’Adda si è gonfiato a dismisura, da un lato per via delle piogge, dall’altra per la piena del Brembo. Lo spettacolo è visivamente inquietante, ma il volume dell’acqua non desta particolari preoccupazioni. I valori registrati oggi hanno abbassato l’allerta e salvo nuovi acquazzoni, il livello dovrebbe rimanere invariato.

