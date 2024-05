Finisce fuori strada con l'auto, ma rifiuta l'alcoltest: denunciata una 45enne

E' uscita di strada con la sua auto, ma all'arrivo dei carabinieri ha rifiutato di sottoporsi all'alcoltest: denunciata una 45enne con precedenti di polizia.

Fuori strada a Palazzo Pignano

E' successo ieri sera, lunedì 20 maggio, intorno alle 20. La pattuglia di Pandino è stata inviata a Palazzo Pignano perché alcuni cittadini avevano segnalato che un’auto, nel percorrere la SP 90, nei pressi dell’isola ecologica, era uscita fuori strada e aveva terminato la sua corsa in un campo adiacente alla carreggiata, finendo la sua corsa contro un palo della linea elettrica in cemento armato.

Rifiuta l'alcoltest, denunciata

Giunti sul posto, i militari hanno identificato la 45enne che aveva anche riportato delle contusioni nell’incidente. Hanno effettuato i rilievi e hanno notato che presentava i chiari sintomi dello stato di ebbrezza. A quel punto hanno richiesto alla donna di sottoporsi al test dell’etilometro, ma la 45enne ha rifiutato. I militari hanno richiesto anche l’intervento di un’ambulanza per accompagnare la donna all’ospedale di Crema per gli accertamenti sanitari. Quindi, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il rifiuto di sottoporsi al test, la sua patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato sequestrato.

