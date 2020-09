Accecato dal sole finisce con l’auto contro il muro

Paura per un uomo di 43 anni che stamane è finito contro un muro. E’ successo in via Roma a Pieranica.

Contro il muro con l’auto

Stava percorrendo via Roma, a Pieranica quando ha perso il controllo dell’autovettura, finendo contro il muro. E’ quanto accaduto stamane intorno alle 7 nel centro del paese. L’emergenza, inizialmente identificata come codice giallo, non ha coinvolto altri veicoli o pedoni. Alla guida della “Ford” incidentata c’era un uomo di 43 anni. Sul posto si è presentata la Polstrada di Cremona e la Croce verde di Crema.

L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale Maggiore di Crema. Sembra che all’origine del sinistro vi sia stato un colpo di sole, che ha abbagliato l’automobilista, facendolo finire contro il muro. Il soccorso stradale Scaramuzza di Rivolta ha rimosso il veicolo dalla carreggiata.

