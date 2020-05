Finisce con l’auto sull’isola spartitraffico, un ferito in ospedale FOTO

Finisce con l’auto sull’isola spartitraffico, un ferito in ospedale.

Incidente a Spino

Sono due le auto coinvolte nell’incidente avvenuto intorno alle 12.15 a Spino d’Adda, in via della Vittoria. Sul posto gli uomini della Polstrada di Cremona e un’ambulanza della Croce bianca di Rivolta in codice giallo. Coinvolte due persone: si tratta di due uomini, di 50 e 58 anni. Per uno di loro, residente a Paullo, è stato necessario il trasporto in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche il soccorso stradale Scaramuzza di Rivolta che ha rimosso le due auto: una era finita su un’isola spartitraffico abbattendo un cartello della segnaletica stradale.

