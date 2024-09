Figlio violento torna dai genitori e viola il divieto: arrestato

Ha violato il divieto di avvicinamento dalla casa dei genitori, i quali più volte erano stati minacciati e maltrattati perché gli dessero i soldi per comprare alcol e droga. Per questo nel primo pomeriggio di mercoledì i carabinieri di Pandino hanno arrestato un uomo, a Spino, con alle spalle diversi precedenti di polizia.

Dramma familiare per alcol e droga

L'ultimo episodio violento risale al 27 luglio, quando i carabinieri di Crema gli avevano notificato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cremona per tutelare i genitori. Solo nell'ultimo anno, i due genitori avevano richiesto più volte l’intervento dei carabinieri perché il figlio era molto aggressivo e prepotente. Frequenti le richieste di denaro, ma ad ogni diniego l'uomo li insultava e li minacciava anche di morte. In più occasioni li aveva anche spintonati. In alcune occasioni persino i carabinieri, intervenuti per sedare gli animi, erano stati aggrediti.

Viola l'ordinanza, arrestato

Nonostante un ammonimento del Questore, i comportamenti aggressivi non si sono fermati, e per questo a fine luglio era scattata l'ordinanza restrittiva. Mercoledì, verso l'ora di pranzo, l’uomo si è tuttavia ugualmente presentato a Spino a casa di mamma e papà. È scoppiata l'ennesima accesa discussione. All’arrivo dei carabinieri si è nascosto in una camera da letto, ma è stato trovato e arrestato. L'arresto è stato convalidato e l'uomo sottoposto alla misura dell'obbligo di firma.