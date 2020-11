Festa del ringraziamento contigentata FOTO

Agnadello non rinuncia alle tradizioni, nemmeno durante la pandemia. Il paese ha reso omaggio al mondo agreste con la “Festa del ringraziamento”, quest’anno andata in scena in versione ridotta e contingentata.

La benedizione

“Festa del Ringraziamento” ridotta ai minimi termini a causa delle restrizioni imposte dal nuovo Dpcm per bloccare il dilagare del contagio da Covid-19. Domenica mattina, alla presenza del corpo bandistico che però non ha suonato nemmeno fuori dalla chiesa, gli agricoltori hanno partecipato alla messa celebrata dal parroco don Mario Martinengo. Al termine dela funzione religiosa una semplice benedizione dei mezzi, parcheggiati in piazza e poi tutti a casa.

