Fermato dai carabinieri esibisce una patente falsa, denunciato 43enne

Quando lo hanno fermato durante un normale controllo stradale ha esibito un documento di guida contraffatto: per questo è stato denunciato per falsità materiale.

Fermato a Spino

E' successo a Spino lo scorso 16 dicembre. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato per falsità materiale un uomo di 43 anni, con precedenti di polizia a carico. Verso le 11.45 di lunedì la pattuglia della Radiomobile, durante il normale servizio di vigilanza, si trovava a Spino d’Adda e nel centro abitato ha notato un’auto con una persona a bordo e ha deciso di procedere al controllo. Lo hanno fermato e identificato nel 43enne, che ha presentato una patente rilasciata da suo stato di origine con annessa una traduzione.

Aveva una patente falsa, denunciato

I militari hanno deciso di approfondire i controlli perché non è sfuggito che la patente risultava difforme da quelli originali, avendo alcune caratteristiche grafiche non corrispondenti a quelle reali, ovvero assenza di microstampe, assenza di ologramma, caratteri con dimensioni differenti e altri errori. Per questo motivo, i documenti sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per falsità materiale. Il 43enne è stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente.