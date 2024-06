Fermato con 4 chili di droga: "Obbligato a trasportarla per saldare un debito"

Fermato dalla Polizia con 4 chilogrammi di droga a bordo dell'auto, ha raccontato di aver fatto da corriere perché obbligato dagli spacciatori verso cui era debitore.

Fermato con la droga

Così stamattina, mercoledì 5 giugno 2024, si è giustificato un 25enne residente ad Agnadello, incensurato e di "buona famiglia", nel processo per direttissima al Tribunale di Bergamo, per rendere conto dei 4 chilogrammi di droga che ieri, martedì 4 giugno 2024, trasportava sulla sua vettura. Il giovane, verso le 16, a bordo di una potente auto intestata al padre, stava percorrendo via Moro, in zona Pip1, quando, a causa di un sorpasso azzardato, è stato fermato da una volante del Commissariato di Polizia di Treviglio impegnata in controlli del territorio. Alla vista delle forze dell’ordine il 25enne si è mostrato nervoso. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di effettuare una perquisizione e nel bagagliaio dell’auto sono stati rinvenuti circa 4 chili di hashish, suddivisi in 30 panetti e un centinaio di ovuli.

Arrestato dalla Polizia

Immediato è scattato l’arresto. Il giovane è stato portato al Commissariato di piazza del Popolo per gli accertamenti. L’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Bergamo che, mercoledì mattina, ne ha disposto il processo per direttissima. Nel corso del dibattimento, il 25enne, che come detto non risulta avere precedenti penali, ha ammesso le sue responsabilità, ma ha voluto chiarire che dietro la vicenda c’è una storia di ricatti e minacce. Il giovane cremasco, di professione operaio, ha raccontato ai magistrati di essere stato obbligato a trasportare droga per saldare i suoi debiti con degli spacciatori.

"Ricattato dagli spacciatori"

A causa della sua forte dipendenza ha infatti dichiarato di aver accumulato un debito di 1200 euro. Durante l’ultimo "rifornimento" sarebbe stato quindi ricattato da due ignoti spacciatori di cui ha dichiarato di non conoscere l’identità: "O paghi subito il debito, o effettui un trasporto di droga per noi". Sentitosi braccato, il 25enne avrebbe quindi accettato di fare da corriere della droga, con una consegna da effettuare nel milanese. Purtroppo per lui si è imbattuto in un’auto della Polizia di Stato che ha quindi messo da subito fine alla sua nuova "attività". Il giudice Andrea Guadagnino ha infine convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma quotidiano, rinviando il processo al prossimo 9 settembre, dopo la richieste dei termini a difesa da parte dell'avvocato difensore.

