Fermato alla guida di un'auto rubata e senza patente

Stava viaggiando tranquillamente lungo la Ex Statale 11 a Inzago (Mi), quando è stato fermato dagli agenti della Polizia locale. Dai controlli è emerso che l'uomo guidava senza patente e che l'auto era stata rubata a Rivolta. Ne dà notizia la Gazzetta della Martesana

Auto rubata

E’ andata male a C. S., 48enne residente in paese che è stato fermato dalla Polizia locale. Durante dei rituali controlli stradali gli agenti inzaghesi, giovedì intorno a mezzogiorno, hanno intimato l’alt a una Volkswagen Passat, risultata poi rubata a Rivolta d’Adda il 28 ottobre con denuncia sporta dai proprietari due giorni dopo. Ma non è finita qui, perché da successivi accertamenti i poliziotti hanno appurato che l'uomo aveva commesso un altre reato.

Senza patente

I controlli da parte della Polizia locale hanno infatti permesso di verificare che la patente del 48enne inzaghese era stata revocata nel 2019. Per l’assenza del documento di guida l’uomo dovrà quindi pagare una maxi sanzione di 5.100 euro. Portato poi nel Comando di via Piola a Inzago, l'uomo è stato infine denunciato per ricettazione perché alla guida di un’auto rubata