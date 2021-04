Fermato a bordo di un’auto rubata, 47enne denunciato per ricettazione

Fermato dai carabinieri a bordo di un’auto rubata, 47enne denunciato per ricettazione. E’ successo a Crema.

I Carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco hanno deferito in stato di libertà il cittadino egiziano O.S. classe 1974, residente a Milano,

coniugato, pregiudicato, per il reato di ricettazione. Durante un servizio perlustrativo infatti, la pattuglia della Stazione di Bagnolo Cremasco, è stata allertata dalla Centrale Operativa della Compagnia di Crema che poco prima aveva notato il passaggio sotto ai varchi della città di una “Opel Meriva” risultata rubata. Il proprietario, un cittadino cinese residente a Milano, ne aveva denunciato il furto nel mese di gennaio.

Attivate le ricerche del mezzo, i militari lo hanno individuato fermo in un’area di servizio Tamoil della città con a bordo due uomini, entrambi pregiudicati. Al posto di guida, e in possesso delle chiavi, c’era il 47enne egiziano che, dopo essere stato identificato, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona. L’autovettura invece è stata recuperata da un autosoccorso stradale e posta sotto sequestro in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.

