Fermati con furgone e materiale edile rubato, denunciati per ricettazione

Li hanno intercettati e fermati a bordo di un furgone che pareva visibilmente troppo carico e hanno scoperto che sia il mezzo che il materiale trasportato erano stati rubati.

Furgone fermato a Spino

E' successo alcuni giorni fa lungo la Sp 1 a Spino. I carabinieri della Radiomobile di Crema hanno notato un furgone che procedeva lungo la SP1 visibilmente troppo carico e lo hanno fermato per procedere a un controllo. Mentre i militari stavano procedendo, capendo che l’epilogo sarebbe stato l’accompagnamento in caserma per ulteriori accertamenti, uno degli occupanti, un cittadino rumeno di 29 anni, si è dato

alla fuga facendo perdere le proprie tracce nei campi vicini. Gli altri due occupanti del mezzo, due cittadini rumeni, uno di 63 anni e l’altro di 52 anni, sono stati immediatamente bloccati evitando così anche la loro fuga.

Tre denunciati per ricettazione

Effettuata l'ispezione al furgone i militari hanno rinvenuto circa 600 tegole da tetto e 30 contenitori di prodotti per rifiniture edili che i successivi accertamenti hanno permesso di ricondurre a un furto messo a segno in un cantiere edile della zona. Anche il furgone utilizzato dai tre uomini risultava rubato. Il furgone e tutto il materiale edile recuperato sono stati riconsegnati al legittimo proprietario, mentre i tre cittadini rumeni sono stati denunciati per ricettazione.