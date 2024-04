Fermati con arnesi da scasso in auto, quattro denunciati

In auto avevano arnesi da scasso che avrebbero utilizzato, con ogni probabilità, per mettere a segno furti nella zona. I carabinieri li hanno intercettati e denunciati. Si tratta di quattro uomini tra i 23 e i 46 anni, tutti con precedenti di polizia a carico per reati contro il patrimonio e residenti in provincia di Torino.

Controllo a Izano

Il controllo è scattato verso le 20.30 di ieri, martedì 16 aprile 2024, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Romanengo si trovava nell’area industriale di Izano per controlli nelle unità produttive. I militari hanno immediatamente notato la presenza di un’auto

con targa straniera che si aggirava tra le attività commerciali. Hanno subito bloccato il veicolo e identificato i quattro occupanti.

I carabinieri hanno presto intuito che qualcosa non andava. I quattro, molto nervosi durante il controllo non hanno saputo giustificare la loro presenza sul territorio, dato che arrivavano da fuori regione e le attività commerciali in quel momento erano chiuse. Visti i loro precedenti i militari hanno proceduto con la perquisizione dell'auto, trovando a bordo del veicolo una tenaglia, una torcia, un taglierino, un grosso cacciavite e dei guanti da lavoro. Gli arnesi e i guanti sono stati posti sotto sequestro e i quattro sono stati accompagnati in caserma a Romanengo dove sono stati denunciati.

