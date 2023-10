Fermati a bordo di un'auto sequestrata per un fallimento, tre denunce

Li hanno fermati per un controllo mentre si trovavano a bordo di un'auto che era posta sotto sequestro per un fallimento: tre persone denunciate dai carabinieri a Rivolta.

Il controllo a Rivolta

Un uomo e due donne, tutti italiani, sono stati denunciati per la violazione delle norme sul fallimento dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Crema che nella notte del 29 settembre li hanno fermati per un controllo su strada. Il controllo è scattato intorno alle 3.45 durante un pattugliamento di routine a Rivolta. A bordo dell'auto, di proprietà di una società di locazione finanziaria, c'erano tre persone: un uomo alla guida accompagnato da due donne.

Tre denunciati

I carabinieri hanno identificato i tre occupanti del mezzo e da un controllo in banca dati, l’auto è risultata da ricercare perché oggetto di

una denuncia per appropriazione indebita presentata verso la metà del settembre scorso a seguito di una procedura fallimentare conclusa nel

novembre del 2022. Il mezzo inizialmente è stato sequestrato e, nei giorni successivi, è stato restituito al curatore fallimentare della società interessata. I tre sono stati accompagnati in caserma e denunciati per la violazione commessa.