Fanno saltare il bancomat e fuggono col bottino

Banda fa saltare il bancomat della Popolare di Sondrio

E' successo questa notte, intorno alle tre, in via Umberto I. I ladri, forse quattro, sono arrivati sul posto a bordo di un'auto e hanno fatto saltare il bancomat della Banca Popolare di Sondrio con dell'esplosivo al plastico. Distrutto il dispositivo, hanno forzato la porta del locale e hanno arraffato le banconote, portandosi via migliaia di euro. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile, quelli di Camisano e del nucleo investigativo di Cremona e una squadra di Vigili del fuoco. Le indagini sono in corso.