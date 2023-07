Fanno incetta di prodotti di bellezza e cercano di uscire senza pagare, arrestati

Tentano di rubare prodotti di bellezza all'Ipercoop del centro commerciale Gran Rondò di Crema, ma il personale se ne accorge e fa intervenire i carabinieri. La coppia di stranieri è stata arrestata ieri, giovedì 13 luglio, per furto aggravato.

Riempiono le borse di prodotti di bellezza ma pagano solo le patate

I due, di 37 e 32 anni con precedenti di polizia a carico, erano stati visti entrare all'Ipercoop e girare per le corsie del supermercato con un atteggiamento sospetto e infatti, dopo avere prelevato numerosi prodotti dagli scaffali del reparto profumeria ed averli infilati dentro le loro borse, stavano dalle casse automatiche senza pagarli. La coppia era però stata seguita da un addetto all’antitaccheggio ed è stata fermata dal personale della vigilanza dopo avere oltrepassato la barriera delle casse, quindi era stata accompagnata negli uffici in attesa dei carabinieri. I militari dell’Aliquota Radiomobile di Crema sono intervenuti sul posto alle 12.15 e hanno identificato i due, quindi hanno perquisito le borse che apparivano evidentemente gonfie, trovando ben 54 confezioni di prodotti di bellezza, per un valore complessivo di 720 euro. Per cercare di farla franca i ladri avevano preso anche una confezione di patate, pagando in cassa solo quella.

Denuncia per furto aggravato

Dal controllo degli oggetti rinvenuti è stato possibile accertare che non erano stati danneggiati e sono stati restituiti al responsabile dell’esercizio commerciale. A seguito della denuncia presentata dal responsabile della sicurezza del negozio, il 37enne e la 32enne sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Crema in attesa dell’udienza per direttissima, svoltasi stamattina, 14 luglio, nel Tribunale di Cremona. L’arresto è stato convalidato e i due sono stati condannati a sei mesi di reclusione. La pena è stata sospesa e sono stati liberati.