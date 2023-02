Due famiglie con quattro figli minori occupano un appartamento sfitto

L'appartamento era vuoto da tempo e loro, senza fissa dimora, avevano deciso di occuparlo di accamparvisi dentro, per sfuggire al freddo. Succede a Dovera (Cremona), dove nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Pandino hanno denunciato due uomini e due donne, che insieme ai quattro figli minori si erano trasferiti abusivamente nei locali di proprietà di un imprenditore cremasco.

La denuncia di un imprenditore cremasco, proprietario dell'immobile

Era stato lui, il 16 febbraio, ad accorgersi che qualcosa non andava: quell'abitazione di sua proprietà era sfitta e disabitata da anni, ma all'interno erano stati notati gli inquilini abusivi, che tempo prima aveva forzato la porta d'ingresso e si erano anche allacciati alla rete elettrica costruendo un bypass del contatore. In questo modo potevano utilizzare l'energia elettrica, ma questa non veniva contabilizzata.

Quattro adulti e quattro minori

I carabinieri di Pandino e Bagnolo Cremasco, dopo la segnalazione, si sono dunque recati sul posto e dopo aver contattato il proprietario di casa sono entrati. Vi hanno trovato otto persone, i quattro denunciati e quattro figli minori. Dopo avere identificato tutti, i militari hanno denunciato per furto aggravato e invasione di terreni ed edifici i quattro maggiorenni.

Complice il freddo, non c'è stato alcuno "sfratto": inizialmente, i quattro avevano anzi riferito di volere restare all’interno dell’abitazione. In realtà, durante un controllo eseguito il giorno successivo, è stato accertato che si erano allontanati, lasciando libera la casa. Il proprietario è riuscito quindi a rientrare in possesso del suo alloggio, ripristinando la porta che era stata forzata. I tecnici della società elettrica hanno invece rimosso la manomissione e ripristinato l'impianto. Stando a quanto emerso, i quattro avevano diversi precedenti per fatti analoghi alle spalle.