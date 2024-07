Falsi contratti d'affitto per ottenere il permesso di soggiorno, quattro denunciati

Per ottenere il permesso di soggiorno avevano stipulato dei falsi contratti d'affitto in case già regolarmente occupate. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il vero proprietario degli immobili dopo un accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Falsi contratti d'affitto

I carabinieri di Pandino hanno denunciato quattro uomini di età compresa tra i 45 e i 54 anni, due dei quali con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di sostituzione di persona, falsità in scrittura privata, falsità ideologica e violazione delle norme sull’immigrazione.

L’indagine ha preso avvio quando un uomo si è presentato in caserma a Pandino, spiegando di avere subito un accertamento da parte dell’Agenzia della Entrate, relativa ad alcuni anni fa, per la presunta locazione di due immobili rispettivamente situati in provincia di Cremona e Lodi. In questo modo, era venuto a conoscenza dell’esistenza di contratti di locazione che disconosceva perché non sapeva chi fossero i locatari e perché uno dei due alloggi era già regolarmente affittato.

Quattro denunciati

I militari hanno acquisito i contratti di locazione registrati e hanno verificato chi fossero i locatari degli alloggi e dei contratti di affitto che avrebbero consentito ad entrambi di ottenere la residenza e il permesso di soggiorno. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire tutti i passaggi: due dei quattro denunciati sarebbero intervenuti per individuare gli alloggi da affittare fittiziamente agli altri due indagati, producendo documenti falsi presentati poi agli uffici pubblici, per permettergli di avere tutti documenti in regola per la richiesta di residenza e del permesso di soggiorno.

