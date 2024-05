Fa un incidente, scappa e inscena il furto della sua stessa auto: nei guai una 42enne

E' successo a Castelleone, in provincia di Cremona: protagonista una 42enne, dalla cui falsa denuncia i carabinieri hanno ricostruito la verità.

L'accusa di simulazione di reato e falsità materiale

Avrebbe finto il furto della sua auto e lo smarrimento dei suoi documenti personali. I carabinieri di Castelleone (CR) hanno denunciato

una donna ritenuta responsabile di simulazione di reato e falsità materiale. I militari hanno infatti scoperto che la donna, con precedenti di polizia a carico, era stata protagonista di un incidente con la propria auto, appena prima di denunciarne la scomparsa.

La denuncia e la ricostruzione dell'accaduto

All’inizio dell’aprile scorso, la 42enne aveva denunciato ai carabinieri di Castelleone di aver subito il furto della sua auto nel corso della notte

appena trascorsa. Aveva riferito che quella mattina, ritornata a prendere l’auto lasciata in strada la sera precedente, non l’aveva più trovata.

I militari sono partiti da quanto riferito in denuncia e hanno effettuato delle verifiche, acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona e negli ingressi del centro abitato di Castelleone, verificando che alcune informazioni

riportate in denuncia non erano corrispondenti a quanto accertato. Hanno scopetto che quel veicolo, la sera precedente al giorno della presentazione della denuncia, aveva avuto un incidente stradale nel comune di Castelleone, e che il conducente di tale veicolo era scappato e l’aveva abbandonata sul luogo del sinistro stradale prima dell’arrivo dei carabinieri chiamati ad effettuare i rilievi, i quali avevano trovato sul veicolo i documenti personali della 42enne, risultata la proprietaria del mezzo. Anche i testimoni dell’incidente avevano visto scappare proprio una donna. Il veicolo, del quale era stato denunciato il furto, in realtà era stato rimosso dai Carabinieri mediante un carro

soccorso stradale ed era stato portato in depositeria. I giorni seguenti la stessa 42enne si era nuovamente presentata dai Carabinieri di Castelleone, denunciando anche lo smarrimento dei suoi documenti personali, che in realtà erano stati ritrovati sul veicolo dopo l’incidente,

risultando evidente che la denuncia di smarrimento fosse falsa. Le indagini successive, attraverso gli impianti di videosorveglianza, hanno

permesso ai militari di accertare che alla guida dell’auto, prima dell’incidente, si trovava una donna. Quindi hanno acquisito la foto della

42enne e hanno composto un fascicolo fotografico che hanno mostrato ai testimoni del sinistro stradale, i quali hanno riconosciuto la donna come la conducente del veicolo che aveva avuto il sinistro stradale e che si era allontanata di fretta da quel luogo. Al termine dei riscontri, pertanto, i carabinieri non hanno potuto far altro che denunciare la donna in quanto ritenuta responsabile di simulazione di reato e falsità materiale.