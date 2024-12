Ex discarica Piacentini, sì al monitoraggio ambientale per deciderne il futuro

L'area dell'ex discarica Piacentini merita di essere riqualificata, recuperata e restituita alla sua vocazione ambientale. E' l'obiettivo che è riuscito, dopo decenni di scontri e tentativi, a unire Comune, Parco del Serio e proprietà per recuperare un'area importante di Sergnano.

Patto a tre per monitorare l'ex discarica Piacentini

Il Comune di Sergnano, il Parco del Serio e la proprietà hanno comunemente deciso e avviato un percorso per il monitoraggio ambientale dell’area dell’ex discarica Piacentini di Sergnano, in località Mirabello. Questo iter, che sarà concretizzato nel corso del prossimo anno con la stipula di un’apposita convenzione per procedere al monitoraggio tramite il posizionamento di tre piezometri e la possibile valorizzazione ambientale futura dell’area, è già stato approvato ufficialmente da una delibera di Giunta del Comune di Sergnano, da un analogo atto d’indirizzo del Consiglio di Gestione del Parco del Serio e da una pec inviata dalla famiglia Piacentini che conferma la volontà della proprietà di proseguire in tale direzione.

Appuntamento al prossimo anno

“E’ una bella notizia, di buon auspicio per tutta la nostra comunità - ha commentato con soddisfazione il sindaco di Sergnano Mauro Giroletti - Finalmente dopo oltre trent’anni siamo riusciti a concretizzare un’intesa positiva su una vicenda molto sentita dai sergnanesi. Insieme a Parco del Serio e proprietà abbiamo deciso comunemente di andare a stipulare una convenzione per il monitoraggio ambientale dell’area dell’ex discarica in località Mirabello. Abbiamo informato di questo anche Regione Lombardia che tramite il Settore Ambiente ha seguito la questione in questi anni e il consigliere regionale Matteo Piloni che si è interessato della vicenda al Pirellone. Ringrazio tutte le persone che si sono adoperate per arrivare a questo risultato, in modo particolare la famiglia Piacentini, il presidente del Parco del Serio, professor Basilio Monaci e la direttrice Laura Comandulli. Si tratta di un importante punto di partenza che andrà reso pienamente operativo con la stipula della convenzione nel corso del prossimo anno”.

Monaci: "Un'area che merita di essere recuperata"

Anche il presidente del Parco del Serio Basilio Monaci si è detto soddisfatto del percorso tracciato.