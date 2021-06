Evasione e bancarotta fraudolenta, arrestato 68enne del paese

Un 68enne del paese è finito in manette per evasione e bancarotta fraudolenta.

Evasione e bancarotta fraudolenta

I carabinieri della stazione di Rivolta, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno tratto in arresto A.C., classe 1953, agente di commercio, coniugato e incensurato. Il 68enne nel 2016, occultando fatture attive della sua azienda per un totale di 263mila euro circa, al netto d’imposta, e relative agli anni 2014-2016, aveva reso impossibile la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari dell’impresa dichiarando poi il fallimento.

Condannato a 2 anni e 6 mesi

La condanna, giunta per bancarotta fraudolenta ed occultamento o distruzione di documenti contabili, dovrà essere espiata dall’arrestato per di 2 anni e 6 mesi, presso la Casa Circondariale di Lodi.

