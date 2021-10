Evade più volte dai domiciliari, 25enne finisce in carcere

Romanengo

Il 1° ottobre scorso i carabinieri lo hanno sorpreso fuori dalla sua abitazione alla guida di un’auto e in possesso di droga

Da marzo si trovava agli arresti domiciliare per spaccio di droga, ma più volte negli ultimi mesi i carabinieri lo avevano sorpreso eludere le misure imposte dal giudice. Dopo l'ultimo episodio per un 25enne di Romanengo si sono aperte le porte del carcere di Cremona.

Evade più volte dai domiciliari

Il 25enne, che da marzo si trovava agli arresti domiciliari in seguito di una condanna a tre anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, più volte aveva violato le prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza. L'ultima il 1° ottobre scorso quando i carabinieri lo hanno sorpreso fuori dalla sua abitazione alla guida di un’auto e in possesso di droga A quel punto è scattata la denuncia per evasione e la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Ora è in carcere

Per questi motivi il Magistrato di Sorveglianza competente, ricevuta la segnalazione dell’inosservanza, ha quindi deciso di revocargli la detenzione domiciliare e nella mattinata di ieri i militari della Stazione di Romanengo lo hanno così arrestato e condotto presso la

Casa Circondariale di Cremona.