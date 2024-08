Estorsione e rapina, braccialetto elettronico per un 28enne

E' ritenuto responsabile di estorsione e rapina ai danni di tre persone: i carabinieri di Romanengo lo hanno arrestato in esecuzione di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nei guai un 28enne straniero con diversi precedenti. L'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Cremona ha raggiunto il 28enne nel tardo pomeriggio di ieri, 12 agosto 2024, quando i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e fermarlo.

La rapina fuori dalla stazione

La vicenda è iniziata nei primi giorni dello scorso mese di luglio a Crema, Casaletto Vaprio e Offanengo, quando il 28enne ha messo a segno un’estorsione nei confronti di due giovani del luogo e successivamente una rapina in danno di una persona che si trovava all’interno di un esercizio pubblico. Il rapinatore aveva avvicinato due giovani che si trovano all’interno della stazione ferroviaria di Crema, in attesa del treno per Casaletto Vaprio, con la scusa di chiedere delle monete, a suo dire, per comprare del cibo. I ragazzi glieli avevano consegnati, poi una volta sul treno avevano notato nuovamente lo stesso soggetto nella loro stessa carrozza. Quando il convoglio si era fermato alla stazione di Casaletto Vaprio erano scesi, seguiti dal 28enne che li ha poi bloccati e minacciati mentre brandiva una lamina ricavata da una lattina affermando di volergli tagliare la gola. I due amici avevano consegnato ciò che avevano: 120 euro in contanti arraffati prima di fuggire e far perdere le sue tracce.

Rapina al bar

I due hanno denunciato la rapina ai carabinieri che hanno subito avviato le indagini consultando le immagini del sistema di

videosorveglianza della stazione ferroviaria di Crema e delle telecamere di contesto presenti nella zona. I militari sono riusciti a identificare l’autore già noto per altri precedenti di polizia tra i quali, qualche giorno prima, la rapina di un portafogli ai danni di un ragazzo che si trovava all’interno di un bar di Offanengo. Lo aveva sorpreso alle spalle e dopo avergli sfilato il portafogli dalla tasca posteriore dei pantaloni era scappato abbandonandolo poco dopo ma portandosi via ben 250 euro.

A seguito dei gravi fatti reato contestati, il gip del Tribunale di Cremona ha emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti dell’autore rintracciato nella sua abitazione di Offanengo e tratto in arresto.