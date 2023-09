Esalazioni tossiche da un cosmetico, in cinque finiscono in ospedale

Hanno respirato le esalazioni provenienti da un cosmetico per la cura della pelle e poco dopo hanno iniziato ad accusare i sintomi di un'intossicazione. In cinque, a Offanengo, sono finiti in ospedale in codice giallo.

Intossicati dai fumi di un cosmetico

E' successo ieri pomeriggio, 22 settembre, intorno alle 17.30 quando da un centro "Karma Estetica", che si trova in via San Rocco 18 si sono iniziati a sentire chiaramente gli effetti di un'intossicazione. Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco che hanno inviato sul posto anche due ambulanze della Croce verde di Crema e Castelleone.

Cinque in ospedale

Arrivati sul posto i Vigili del fuoco di Crema hanno potuto constatare che all'interno del locale, dove erano subito state aperte porte e finestre, l'aria era respirabile anche se con ogni probabilità le esalazioni erano state provocate da un cosmetico per la pelle. In quel momento, nell'attività, si trovavano cinque persone: due donne di 54 e 67 anni, un bimbo di 6 anni e la titolare del negozio 29enne insieme a una dipendente di 20 anni.

Per loro è stato disposto il trasporto in ambulanza all'ospedale di Crema in codice giallo. Tutti riferivano un forte mal di gola, ma le loro condizioni non sono parse preoccupanti.